أول تعليق من راندا رياض بعد زواجها من محمد الشرنوبي

شاركت راندا رياض زوجة الفنان محمد الرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، صورة من عقد قرانها به،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "رياض" تعليقا على الصورة قائلة "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي وحبيبي محمد الشرنوبيربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبي ان شاء الله ويخليك دايمًا سند وضهر ليا".



وأضافت معتذرة لجميع الناس بسبب عدم عزمهم لأحد وذلك لتطبيق الإجرائات الإحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد قائلة "

بنعتذر لكل قرايبنا واصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجهها وحفاظًا عليكم اولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.. ان شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".



يذكر أن محمد الشرنوبي عقد قرانه براندا رياض بحضور أفراد العائلتين فقط، وذلك تطبيقا للإجرائات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.