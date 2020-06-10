في حوار قديم.. زهرة العلا: اللي معاه قرشين بيعمل فيلم.. مفيش بطولة مطلقة

تحل اليوم ذكرى ميلاد وردة السينما المصرية التي دخل قلوب الجمهور من أوسع أبوابه، هي الفنانة الكبيرة زهرة العلا.



في احدى الحوارات القديمة التي قامت بها زهرة العلا، وسُألت عن سبب ابتعاد المنتج الفنان عن العمل الفني آنذاك وأجابت: "اللي أنا بسمعه دلوقتي إنّ كل واحد معاه قرشين، بيروح يشتري قصة ويرشح زيد وعبيد للفيلم".



وأضافت: "أنّ الأفلام قديمًا كانت بتقوم على أكثر من بطل، بالاختلاف عن حال السينما دلوقتي، اللي بتعتمد على أفلام من نوعية البطل الواحد.



وعن الفرق بين جيلها والجيل الذي سبقه، قائلة: "الجيل السابق كنت بحس فيه أثناء العمل معه بالإخوة والترابط، وكل منهم يصفق للآخر، لما بيقوم بعمل جيد أو نجح في دور ما، وهو الأمر اللي بيفتقده الجيل الحالي".



وأشارت: "لا يوجد شيء يسمى بطولة مطلقة، فمثلًا فيلم "أريد حلًا" كانت فاتن حمامة وهي فنانة وأستاذة عظيمة وبجانبها أمينة رزق، والتي كان دورها لا يزيد عن لقطتين، ومع ذلك كان دور أمينة رزق، القصير جدا رائعًا".



وفي رأيها عن الأجور المرتفعة للفنانين أجابت "زهرة": "دي مش مشكلة المنتج مبيدفعش إلا لو عارف قبل كدة انه هو هيعوض الأجر ده أضعاف اللي دفعه".