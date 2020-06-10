خبير قانون دولي عن الاتفاق الإيطالي واليوناني لترسيم الحدود: جاء لردع خطط أردوغان في المنطقة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقب محمد جبريل اللافي، خبير القانون الدولي، على الاتفاق الإيطالي واليوناني لترسيم الحدود، قائلًا: " هذا الاتفاق جاء لردع خطط أردوغان في المنطقة".

وأضاف اللافي، خلال مداخلة هاتفية لقنا "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن ايطاليا واليونان بهذا الاتفاق، تحافظان على حقوقهما من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معقبًا:"أي خروق من قبل أردوغان، سيكون لها رد فعل دولي غير محمود، فلا يخفي على العالم ألاعيب اردوغان، واعادة احياء فكرة الدولة العثمانية من جديد".


ولفت إلى أن أي محاولة للتنقيب عن البترول في هذه المنطقة؛ يعتبر اعتداء على سيادة دولتي اليونان وايطاليا، مستطردًا: "الأمر الذي سيجعل مجلس الأمن يقرر عقوبات على أردوغان واستخدام القوة معه".


كان قد لوح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص واليونان، حسبما أفادت فضائية العربية

يأتي ذلك فيما طلبت اليونان اليوم، رسميًا إدراج "سلوك تركيا في المنطقة" على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل.

وكان مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف، أمس، نية أثينا التقدم بهذا الطلب.

وأضاف: "حوارنا معقد مع تركيا واليونان.. طلبت إدراج الأزمة مع أنقرة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، الإثنين".

يشار إلى أن اليونان وجهت أمس صفعة لتركيا، بتوقيعها مع إيطاليا بشكل مفاجئ على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وبذلك أصبحت الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وأردوغان في مهب الريح، كون اتفاقية إيطاليا واليونان ضدها، وتقطع الطريق أمام أحلام هذا العثماني التي أعلن عنها قبل أيام، باعتزامه بدء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السواحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها مع السراج في نوفمبر الماضي.

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