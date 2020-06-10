مجلس التعاون: جائحة "كورونا"كشفت الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:20 م
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الفجر السعودي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية التركيز على 3 ملفات تمثل أولوية قصوى وتتطلب تبني إجراءات جماعية للتعامل معها في فترة ما بعد جائحة "كورونا" وهي، تبني معايير موحدة للتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، إضافة إلى التركيز على الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يواجهون صعوبات في التعلم، وتأهيل المعلم للتعامل النفسي مع الطلبة ومساعدتهم لتجاوز آثار تلك الجائحة.

وعُقد اليوم (الأربعاء) الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج (عن بعد)، بدعوة من وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، بمشاركة وزراء التربية والتعليم بدول الخليج واليمن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وممثلين من المنظمات الدولية المعنية بالتعليم.


وأشار إلى أن الجائحة كشفت عن الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والمهني ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يتطلب التركيز على توفير احتياجات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية والفنية لدعم توجهات دولنا وجهودها في معالجة اختلالات التركيبة السكانية ومشاكل العمالة الوافدة.

وبعد استعراض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج لتقرير المكتب، ناقش الاجتماع تجارب وتطلعات وزارات التربية والتعليم بدول المجلس خلال جائحة "كورونا"، الخطط المستقبلية لوزارات التربية والتعليم بعد التعافي من هذه الجائحة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات وقرارات اجتماع المجلس التنفيذي (وكلاء وزارات التربية والتعليم).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخرجات مجلس التعاون كورونا سوق العمل جائحة المتطلبات التعليم

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 41 دقيقة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الكويت تنفي سحب ترشيح وزير المالية السابق لمجلس التعاون الخليجي

"الزياني": اجتماع القمة عبر عن عمق الروابط التي تجمع الدول الخليجية

معلومات عن نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية السعودي يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون

وزير الخارجية السعودي يستقبل رئيس فرنسا السابق

مجلس الوزراء الكويتي يعلن إغلاق المجمعات التجارية خوفا من كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم