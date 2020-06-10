عجز الميزانية الأمريكية يتضاعف في مايو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه في مايو أيار إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق القوي على برامج تخفيف تداعيات فيروس كورونا وانخفاض في الإيرادات بنسبة 25 بالمئة.

وبعجز مايو أيار يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزا بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. 

ويتوقع بعض المحللين عجزا يصل إلى 3.8 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.

وتراجعت إيرادات مايو أيار 25 بالمئة إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بنسبة 16 بالمئة في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62 بالمئة في مدفوعات ضريبة دخل الشركات. وزاد الإنفاق 30 بالمئة إلى 573 مليار دولار.

وأبلغ مسؤول بالخزانة الأمريكية رويترز أن من الصعب التكهن بموعد بلوغ نفقات الإغاثة من تداعيات كورونا ذروتها في بيانات الميزانية الاتحادية.

وفي حين تضمن عجز مايو أيار الإنفاق الكبير على مدفوعات مباشرة إلى الأفراد، فإنه لم يشمل أثر مدفوعات قروض الشركات الصغيرة القابلة للعفو. وستظهر تلك الأرقام في الميزانية عند الإعفاء من القروض بين نهاية يونيو حزيران وأواخر أكتوبر تشرين الأول، حسبما ذكر المسؤول.

أخبار تهمك

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم