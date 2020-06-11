تأمين الطلاب والبحث عن الغاز.. توجهات جديدة للحكومة المصرية

تستمر الحكومة فى توجيه رسائل وتوجيهات للمواطنين، بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال عددا من المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الحكومية، التي تعقد على مدار الأسبوع، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.





وتناول الاجتماع متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.





ونرصد لكم في السطور التالية أهم هذه التوجيهات.





السيسي يوجه بتوفير التأمين لطلاب الثانوية العامة

وجه السيسى باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.





واستعرض وزير التربية والتعليم، تجهيزات المدارس، من حيث سُبل الحماية من انتقال العدوي، وتأمين الطلاب، ونشر بوابات التعقيم والفرق الطبية، داخل اللجان الرئيسية والفرعية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





السيسي يُشدد على تكثيف حملات التوعية ضد كورونا

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع، بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها في هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.





وتعمل المنصات الإعلامية، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة بلحظة، لنشر رسائل التوعية للمواطنين، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.





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