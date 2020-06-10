عمرو جادالله ينضم إلى أسرة فيلم "برود أعصاب"

انضم الفنان الشاب عمرو جاد الله، لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين ومن المقرر أن يتم تصوير أولي مشاهده في الفيلم بعد الانتهاء من أزمة كورونا وسيتم عرض الفيلم في موسم نصف العام الجديد ٢٠٢١ .

وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولي له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الإعلام واليوتيوب ،و بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان، والنجمة غادة عادل، بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامي.

وصرَّح "جادالله" بأنه يقدم دور رئيسي ومحوري في الفيلم هو موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره وأكد أن العمل سيكون بمثابة المفاجأة للجمهور.