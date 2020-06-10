عمرو جادالله ينضم إلى أسرة فيلم "برود أعصاب"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:27 م
عمرو جادالله
عمرو جادالله
الفجر الفني

انضم الفنان الشاب عمرو جاد الله، لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين ومن المقرر أن يتم تصوير أولي مشاهده في الفيلم بعد الانتهاء من أزمة كورونا وسيتم عرض الفيلم في موسم نصف العام الجديد ٢٠٢١ .

 

وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولي  له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الإعلام  واليوتيوب ،و بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان، والنجمة غادة عادل، بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامي.

 

وصرَّح "جادالله" بأنه يقدم دور رئيسي ومحوري في الفيلم هو موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره وأكد أن  العمل سيكون بمثابة المفاجأة للجمهور.

أخبار تهمك

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 18 ساعة

38 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

منذ أقل من ساعة

حارس الزمالك السابق يشن هجومًا ناريًا على أحمد ناجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يصعد الأزمة بشكوى رسمية ضد قناة الأهلي

منذ 40 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:21 م

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم