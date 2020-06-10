عاجل.. تأكد غياب والكوت عن مباراة إيفرتون ضد ليفربول

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات

تأكد غياب ثيو والكوت نجم فريق إيفرتون عن مباراة الفريق المقبلة ضد ليفربول في ديربي الميرسيسايد.

 

أعلن إيفرتون اليوم الأربعاء أن لاعبه ثيو والكوت سيغيب عن بداية مشوار استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد الخضوع لجراحة في البطن.

 

وخضع اللاعب البالغ عمره 31 عاما لجراحة مساء يوم الاثنين بعد الشعور بالمرض عقب عودة الفريق الأول إلى المران.

 

وقال إيفرتون في بيان ”لقد بدأ الآن مرحلة التعافي تحت رعاية الجهاز الطبي للفريق ومن المتوقع أن يعود للمران في أربعة أسابيع“.

 

وسجل والكوت هدفا واحدا في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس/آذار الماضي.

 

وسيستأنف إيفرتون، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، صاحب المركز 12 مشواره أمام غريمه ليفربول في مباراة قمة المدينة في غوديسون بارك في 21 يونيو/حزيران الجاري.

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