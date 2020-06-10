96 % تراجع في أعداد المسافرين جوا بالولايات المتحدة في أبريل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
 قالت وزارة النقل الأمريكية يوم الأربعاء إن شركات الطيران بالولايات المتحدة نقلت ثلاثة ملايين مسافر في أبريل نيسان، بانخفاض شديد بلغ 96 بالمئة في ظل جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على حركة السفر.

وقالت الوزارة إن شركات الطيران في الولايات المتحدة نقلت نحو 2.8 مليون مسافر محلي و132 ألفا من المسافرين الدوليين. وهبط عدد المسافرين الدوليين بنسبة 99 بالمئة مقارنة مع أبريل نيسان 2019، إذ فرضت الولايات المتحدة قيودا على السفر الجوي للكثير من الزائرين الدوليين.

وسجل إجمالي عدد مسافري شركات الطيران الأمريكية أدنى مستوياته منذ 1974 عندما بدأت الحكومة جمع البيانات الشهرية. في المقابل، كان إجمالي عدد الركاب على رحلات شركات الطيران الأمريكية 76.1 مليون في أبريل نيسان 2019.

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