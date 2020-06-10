يحمل اسم "راجل ونص".. نسمة الجوهري تنصف المرأة في مسلسل إذاعي

في أولى تجاربها الدرامية للإذاعة، انتهت الكاتبة والاستايلست الشهيرة نسمة الجوهري من كتابة أول مسلسلاتها الدرامية بعنوان "راجل ونص"، ومن المقرر بثه على شبكة البرنامج العام.

"راجل ونص" تدور أحداثه عن عقدة سيطرة الرجال على النساء اعتمادًا على نظرية "سي السيد"، حول رب أسرة يحاول السيطرة على زوجته ومحاولته إحباط كل نجاحاتها المهنية في عملها ومحاولته إقناعها بأن المرأة ليس لها إلا منزلها وتربية أبناءها رغم حصولها على كل حقوقها فى المجتمع.

وقالت نسمة الجوهري، إن المسلسل يناقش في كل حلقة من حلقاته قانون يمكن المرأة من حقوقها كاملة داخل المجتمع، من ميراث وحقوق أسرية ومهنية، وأنه على الرغم من أننا نعيش في عام 2020 مازالت هناك عقليات تنظر للمرأة أنها مجرد "ست بيت" خلقت فقط من أجل الزواج وتربية الأطفال، وهذا منظور خاطئ لأن التاريخ المصري والعربي والإسلامي يزخر بالكثير من النماذج النسائية المشرفة في المجتمع والنماذج متعددة مثل صفية زغلول وسميرة موسي وشجر الدر وأم كلثوم وهدى شعراوي وغيرهن الكثير من النماذج المشرفة.

المسلسل من إخراج أحمد سعيد، ومن تمثيل سلوى عثمان ومحمود الحديني، وإيمان إمام.

على صعيد آخر، شاركت نسمة الجوهري كستايلست في عدد من المسلسلات المصرية، وشاركت في برنامج فاشنيستا مع المذيعة أودى على قناة Sbc الخليجية، وكان لها مشاركات مميزة مع النجمة وفاء عامر وريم البارودي والإعلامية سارة خليفة.