عصير الطماطم.. مشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:21 م
أرشيفية
أرشيفية
يعمل الكثير من المواطنين على تقوية جهاز المناعة، والذى يُعد المدافع الأول عن الجسم ضد البكتريا والفيروسات المسببة للأمراض، خاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورجح الكثير من الأطباء تناول العصائر الطبيعية والخضروات، لتعزيز جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تلعب الأطعمة والمشروبات دورًا أساسيًا في سرعة التعافي من فيروس كورونا، خصوصًا في ظل غياب لقاح يحاربه. 

لذا من الضروري معرفة ما يجب تناوله لتقوية المناعة وهزيمة الفيروس المميت، وما يجب تجنبه حتى لا تتضاعف الأعراض:- 

شاي الكركم
يعتبر شاي الكركم من أهم المشروبات الطبيعية القادرة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة السرطان، كما يعالج الالتهابات، على الرغم من مذاقه الحار، ويعرف عنه رائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم وتوابل الأخرى.

وللكركم خصائص قوية مضادة للأكسدة، كما أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تساهم في تقليل خطر العدوى والإصابة بالأمراض.

ومن المعروف عن الكركم أنه يحد من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يمكنه المساعدة في علاج تليف الكبد.

عصير التفاح والجزر
تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد هذا المزيج الجسم على حماية نفسه والمحاربة ضد العدوى.

عصير البنجر
يحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الطبيعة، وهي البيتا كاروتين وفيتامين ج والكبريت والكالسيوم والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم والكولين.

عصير البطيخ
وهو من أنواع الفاكهة الصيفية اللذيذة، والتي لها تأثير قوي على جهاز المناعة؛ لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والعديد من المغذيات الطبيعية الأخرى.

مشروب العرقسوس
يقوي جهاز المناعة ويعتبر مضاد للفيروسات ومضاد حيوي يعالج العدوى بالجهاز التنفسي والحساسية ويعالج السعال.

كما أنه يزيد المادة المخاطية التي تحمي جدار المعدة وتقلل إفراز الحامض بها ايضا يساعد على التئام القرحة.

خليط الكيوي والفراوله والنعناع
يحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها المغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك، الفيتامينات مثل سي.

بالتالي يساعد على زيادة عدد الخلايا بدل التالفة في الجسم، كما يؤدى الكيوي إلى تقوية جهاز المناعة ويحمي من العدوى البكتيرية والالتهابات.

عصير الطماطم
عصير الطماطم له فائدة خاصة في فصل الشتاء، لأنه غني  بالحديد المفيد في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة أمراض كثيرة مثل أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

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كورونا عصير جهاز المناعة بوابة الفجر التفاح البنجر البطيخ

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