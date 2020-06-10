ولي العهد السعودي وجوتيريس يبحثان أحداث الساحتان الإقليمية والدولية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تلقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

ويذكر أن وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الشكر للسعودية على مساعدتها وإغاثتها للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال كلمة جوتيريس، الثلاثاء، أمام مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين في مؤتمر المانحين على مساعدة اليمن، قائلا: "لا يمكننا هدر مزيد من الوقت في التخلي عن إغاثة هذا البلد".

وحذر من أن إصابات كورونا في اليمن تقدر بالمئات ولا تزال تتزايد، لافتاً إلى وجود نقص في المعدات الطبية وسيارات الإسعاف لمواجهة انتشار الفيروس.

ويستهدف المؤتمر زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي العهد السعودي مؤتمر المانحين لليمن جوتيريس بحث احداث

أخبار تهمك

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة

هيثم فاروق يكشف حقيقة أنباء رحيله عن "بي إن سبورتس"

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بلقاء ولي العهد ومناقشة ملف اليمن

جوتيريس: محمد بن سلمان وهادي ساهما بالتوصل لاتفاقات اليمن

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك

الثلاثاء المقبل.. السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020

مجلس الأمن القومي الأمريكي يشيد بتنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

07:08 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم