هولندا تؤكد على استمرارها في استضافة يورو 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
وكالات
رفض الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تخليه عن فكرة مشاركة أمستردام في استضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي جرى تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جييس دي يونج المسؤول عن مشاركة أمستردام في استضافة البطولة، إن كل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الهولندية وسلطات المدينة ومسئولو استاد يوهان كرويف، اتفقت على المشاركة في استضافة البطولة في 2021.

وكان من المفترض إقامة يورو 2020 بين 12 يونيو الجاري و12 يوليو المقبل، لكن جرى تأجيلها لمدة عام لتقام بين 11 يونيو و11 يونيو 2021 .

ويأمل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في أن تقام البطولة في الــ12 مدينة المقررة، لكن خيارات بديلة ستطبق في حالة اعتذار مدن عن المشاركة في الاستضافة طبقا للمستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن ميونخ وجلاسجو من بين المدن التي أكدت مشاركتها في الاستضافة، بينما تحمد الشكوك حول مدينة بيلباو الإسبانية.

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