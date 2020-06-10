عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور





تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات جديدة إلى معالي المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.





وجاء في البلاغات أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢ بتاريخ اليوم ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠ أن رئيس الزمالك اتخذ من قناة ناديه منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات.





وطلب المستشار القانوني للأهلي خضوع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق ومحاسبته بالقانون، أسوة بكل أفراد الشعب المصري، خاصة أن تجاوزاته فاقت كل الحدود، ونفد صبر الجميع تجاه هذا التطاول غير المبرر والمستمر، في حماية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها رئيس نادي الزمالك.





وكان النادي الأهلي ومجلس إدارته قد تقدم بعشرات البلاغات على مدى العامين الماضيين لإيقاف تجاوزات رئيس نادي الزمالك وتطاوله على الأهلي ورموزه عبر وسائل الإعلام، وما زالت هذه البلاغات حبيسة الأدراج حتى الآن ولم يتم البت فيها، نظرًا لأن رئيس الزمالك يحتمي بالحصانة البرلمانية، وهناك إصرار من مجلس النواب بشكل غير مفهوم على عدم رفع الحصانة لتنفيذ القانون بحق هذا المتجاوز، وخضوعه أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بنصوص القانون مثلما يحدث مع أفراد الشعب المصري.





لكن ولأن النادي الأهلي يحافظ على ثوابته التاريخية لا يزال يتمسك بسلك الطرق القانونية للحصول على حقوقه المشروعة، وهو ما دفع الكابتن محمود الخطيب إلى تقديم ثلاثة بلاغات جديدة اليوم، مدعومة بالمستندات التي تتضمن كل الإساءات التي جاءت على لسان رئيس الزمالك بحق الأهلي ومسئوليه.



