"من مصر".. أول برنامج توك شو مصري من المنزل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:54 م
من مصر
من مصر
الفجر الفني
انطلقت أمس الثلاثاء أولى حلقات برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة cbc.

يأتي ذلك في إطار دعم القناة للإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تواصل cbc عرض برامجها من المنزل، مع استخدام كل التقنيات الحديثة لخروج البرامج بأفضل جودة للجمهور.

من جانبها، أوضحت ريهام أن شكل البرنامج اختلف نتيجة الظهور من المنزل، في ظل الأحداث والظروف المستجدة بسبب فيروس كورونا، مضيفة: "لكننا نلتزم بمسؤوليتنا تجاه ما نقوله وندعو إليه، إحنا كويسين الحمد لله ولكن حابين كمان زي ما بنقول للناس اشتغلوا من البيت لو ينفع.. إننا لو لقينا نفس الفرصة إننا نشتغل ونقدم الحلقة من البيت ونكون متواصلين معاكم.. بنحاول إننا نحقق ده".

تناولت ريهام خلال الحلقة، أحدث المستجدات على الساحة المصرية، في كثير من القطاعات، أبرزها أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة في ظل أزمة كورونا. 

تناولت الحلقة أيضا أزمات التنمر ضد مصابي فيروس كورونا، وتفاصيل العلاج المنزلي للمصابين.

أخبار تهمك

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 6 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم فاروق يكشف حقيقة أنباء رحيله عن "بي إن سبورتس"

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

توجيه من السيسي بشأن المستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا

07:08 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم