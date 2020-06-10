"من مصر".. أول برنامج توك شو مصري من المنزل

انطلقت أمس الثلاثاء أولى حلقات برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة cbc.





يأتي ذلك في إطار دعم القناة للإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تواصل cbc عرض برامجها من المنزل، مع استخدام كل التقنيات الحديثة لخروج البرامج بأفضل جودة للجمهور.





من جانبها، أوضحت ريهام أن شكل البرنامج اختلف نتيجة الظهور من المنزل، في ظل الأحداث والظروف المستجدة بسبب فيروس كورونا، مضيفة: "لكننا نلتزم بمسؤوليتنا تجاه ما نقوله وندعو إليه، إحنا كويسين الحمد لله ولكن حابين كمان زي ما بنقول للناس اشتغلوا من البيت لو ينفع.. إننا لو لقينا نفس الفرصة إننا نشتغل ونقدم الحلقة من البيت ونكون متواصلين معاكم.. بنحاول إننا نحقق ده".





تناولت ريهام خلال الحلقة، أحدث المستجدات على الساحة المصرية، في كثير من القطاعات، أبرزها أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة في ظل أزمة كورونا.



