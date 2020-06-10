هيثم فاروق يكشف حقيقة أنباء رحيله عن "بي إن سبورتس"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:56 م
هيثم فاروق
هيثم فاروق
علاء خليف
انتشرت أنباء اليوم الأربعاء، بخصوص الإطاحة بـ هيثم فاروق نجم الزمالك وفينورد الهولندي السابق من مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها شبكة القنوات القطرية في الوقت الحالي.

وأوضح "فاروق" حقيقة أنباء رحيله عن قنوات "بي إن سبورتس" بقيامه بنشر خبر الإطاحة به من شبكة القنوات القطرية الرياضية بسبب الأزمة المالية عبر حسابه على موقع "تويتر" وعلق على الخبر قائلا: " خبر غير صحيح برجاء تحري الدقة قبل النشر".

وأكدت تقارير صحفية أن قنوات بي إن سبورتس تواجه أزمة مالية عنيفة بسبب توقف النشاط الرياضي والفعاليات والأحداث الرياضية خلال الفترة الحالية جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، مما دفع القناة لتسريح بعض العاملين بالقناة.

واشارت التقارير أن من بين العاملين الذين تمت الإطاحة بهم من شبكة القنوات القطرية هيثم فاروق نجم الزمالك وفينورد السابق والمحلل الإيطالي ألتوبيلي، ولكن أكد "فاروق" عدم صحة تلك الأنباء واستمراره في عمله بقنوات بي إن سبورتس بشكل طبيعي.

  

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