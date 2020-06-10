الولايات المتحدة تشتري 126 ألف برميل نفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي، مع سعي الحكومة لمساعدة منتجي النفط الذين يكابدون الأمرين من جراء تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في مارس  الوزارة بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما كان سيستلزم شراء 77 مليون برميل. لكن وزارة الطاقة ألغت خطة لشراء 30 مليون برميل كخطوة أولى بعد أن رفض الكونجرس تمويلها.

وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت للاحتياطي من أجل مساعدة الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أنها اشترت النفط من شل للتجارة، وهي وحدة أمريكية لشركة شل وردت الخام من شركات إنتاج أمريكية صغيرة ومتوسطة.

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