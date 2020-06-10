تعرّف على هدّافي فريق النجوم في 17 جولة بالقسم الثاني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

شهدت منافسات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) إحراز فريق النجوم، الهابط من الدوري الممتاز، 20 هدفاً، قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

ويحتل فريق النجوم المركز الثامن، برصيد 21 نقطة، بفارق 11 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.

سجل لاعبي النجوم، 20 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17 عن طريق كلاً من :

1- محمود صابر 7 أهداف منهم "هدفين" في مواجهتي كوكاكولا وهدفين في المريخ أحدهما من ضربة جزاء وهدف في الترسانة وجمهورية شبين.
2- حسين حمدي 4 أهداف في القناة والترسانة وكوكا كوكاكولا والمريخ.
3- أحمد غريب "هدفين" في كوكاكولا والقناة.
4- إسلام هشام "هدفين" في كوكاكولا والزرقا.
5- أحمد سعيد "هدف" في كوكاكولا.
6- مصطفى السيد "هدف" في الزرقا.
7- حسن أبو صفرة "هدف" في الترسانة.
8- مصطفى جميل "هدف" في القناة.
9- محمد أبو شعيشع "هدف" في سيراميكا من ضربة جزاء.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

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