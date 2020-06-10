أحمد الشامي يبعث رسالة أمل لمتابعيه

بعث الفنان أحمد الشامي، رسالة أمل لمتابعيه، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلق أحمد، على الصورة قائلًا:"خد الحياة ببساطة وان شاءالله ربنا هايفرجها علينا قريبًا".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ايه كمية البساطة اللي ف الصورة دي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فين البساطه فى الريأكشن ده".







يذكر أن أحمد الشامي، شارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وتدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وقام ببطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي.