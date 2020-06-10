نرصد هدافي الأوليمبي في دوري القسم الثاني

يحتل فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا ، المركز العاشر بالمجموعة الثالثة ، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 19 نقطة.



وأحرز لاعبي النادي السكندري، 13 هدف ، خلال 17 جولة، وإستقبل، 14 هدف، قبل توقف النشاط بسبب مخاطر إنتشار جائحة كورونا.



ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق الأوليمبي بالقسم الثاني، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف الأوليمبي، على النحو التالي :



1- عبد الله الرويني هدفين أبو قير وفاركو

2- نادى حسين هدفين في أبو قير وبيلا

3- محمد إبراهيم كرسبيو هدفين في بيلا والحمام

4- علاء عبد العظيم هدفين من ضربتين جزاء في المنصورة وغزل المحله

5- إسلام جمارك هدفين في فاركو

6- محمد أسامة حناكشه هدف في المالية

7- أحمد صالح هدف في البلدية



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 26 نقطة

6- الرجاء 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبي 19 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط