نرصد هدافي الأوليمبي في دوري القسم الثاني
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:34 م
عبير عبد الشفيع
يحتل فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا ، المركز العاشر بالمجموعة الثالثة ، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني برصيد 19 نقطة.
وأحرز لاعبي النادي السكندري، 13 هدف ، خلال 17 جولة، وإستقبل، 14 هدف، قبل توقف النشاط بسبب مخاطر إنتشار جائحة كورونا.
ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق الأوليمبي بالقسم الثاني، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف الأوليمبي، على النحو التالي :
1- عبد الله الرويني هدفين أبو قير وفاركو
2- نادى حسين هدفين في أبو قير وبيلا
3- محمد إبراهيم كرسبيو هدفين في بيلا والحمام
4- علاء عبد العظيم هدفين من ضربتين جزاء في المنصورة وغزل المحله
5- إسلام جمارك هدفين في فاركو
6- محمد أسامة حناكشه هدف في المالية
7- أحمد صالح هدف في البلدية
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
وأحرز لاعبي النادي السكندري، 13 هدف ، خلال 17 جولة، وإستقبل، 14 هدف، قبل توقف النشاط بسبب مخاطر إنتشار جائحة كورونا.
ويقدم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي فريق الأوليمبي بالقسم الثاني، حيث تمكن 7 لاعبين من تسجيل أهداف الأوليمبي، على النحو التالي :
1- عبد الله الرويني هدفين أبو قير وفاركو
2- نادى حسين هدفين في أبو قير وبيلا
3- محمد إبراهيم كرسبيو هدفين في بيلا والحمام
4- علاء عبد العظيم هدفين من ضربتين جزاء في المنصورة وغزل المحله
5- إسلام جمارك هدفين في فاركو
6- محمد أسامة حناكشه هدف في المالية
7- أحمد صالح هدف في البلدية
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- أبو قير 26 نقطة
6- الرجاء 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبي 19 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط