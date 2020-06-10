الخزانة الأمريكية: اقتصاد الولايات المتحدة بدأ في التعافي

قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إن اقتصاد الولايات المتحدة بدأ في التعافي من وباء كورونا، وسيتحسن بشكل كبير في النصف الثاني من العام الجاري.









وتظهر البيانات الأخيرة تحسناً نسبياً للنشاط الاقتصادي مع بدء الفتح التدريجي للاقتصاد، بعد أن انكمش بنحو 5 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.





وأضاف "ستيفن منوشين" في تصريحات معدة مسبقاً أمام لجنة الأعمال الصغيرة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "بدأ الاقتصاد الأمريكي في التعافي، ما زلنا واثقين من أن الاقتصاد الكلي سيستمر في التحسن بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع".





وتابع بأن الوظائف القادمة والبيانات الاقتصادية الأخرى "تُظهر أننا في وضع جيد يسمح لنا بإعادة فتح بلدنا بشكل تدريجي وقوي".





وأوضح منوشين أن برنامج حماية الرواتب الذي أقرته الإدارة الأمريكية ساهم في توفير 50 ​​مليون وظيفة في الشركات الصغيرة.





وقال منوشين: "إن هذا الوضع الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لإدارة ترامب والكونجرس للعمل معا لتمرير تشريع من الحزبين لتوفير السيولة اللازمة للعمال والأسواق".





وأقرت الحكومة الأمريكية بعد موافقة الكونجرس، حزمة تحفيزية بقيمة 2.2 تريليون دولار شملت عدة برامج لدعم الأفراد والشركات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.