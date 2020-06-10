الاتحاد السكندري يوضح موقفه من التعصب وعلاقته بالقطبين

عبر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن إعتزازه بعلاقة ناديه التاريخيه بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسعيه الدائم على نبذ التعصب وتوطيد العلاقات الإيجابية بين كافة أطراف أسرة الرياضة المصرية.