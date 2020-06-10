نجم الزمالك الهارب يقترب من الدوري المغربي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك، اقترب من الانتقال للدوري المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام فريقا النجم الساحلي، والترجي التونسي لضم النقاز، قبل أن يدخل الرجاء المغربي في خط المفاوضات ويحاول الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وذكرت صحيفة «المغرب» التونسية، أن الرجاء المغربي قرر الدخول في سباق ضم النقاز بعدما فسخ تعاقده مع الزمالك وأصبح لاعب حر.

 

وأوضحت الصحيفة  التونسية، أن النقاز أصبح محط إهتمام من أندية كثيرة في الدوري التونسي ودوريات الخليج وستشهد الفترة القادمة حسم مستقبله بشكل نهائي.

 

يذكر أن النقاز كان قد قرر الرحيل عن نادي الزمالك والحصول على مستحقاته المتأخرة بعدما تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تقدر بمبلغ مليون و19 الف دولار.

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