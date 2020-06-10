الإعدام شنقًا لقاتل مدرسة الفلسفة في قنا



أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2018 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بالعثور على جثة ميرفت محمد الملقب 50 سنة مدرسة فلسفة بقنا، ملقاة في منزل تحت الإنشاء ملك عائلتها بمنطقة الشؤون شرق مدينة قنا، وبها إصابات في الرأس وكدمات وسحجات.



وكشفت تحريات فريق البحث ان مرتكب الجريمة المدعو «احمد.ص. ر» 27 سنة عامل، ومقيم بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، حيث قام بمراقبة المجني عليها عدة أيام بهدف التخطيط لسرقتها وقام بالتسلل لمنزلها من سطح مبنى مجاور لمنزلها وبمجرد دخوله المنزل شاهدته المجني عليها فقام بضربها بيديه ورجليه، وقاومته فقام بضربها على رأسها بأسطوانة بوتاجاز حتى لقيت مصرعها وفر هاربًا، فتم ضبط المتهم وإحالته محبوسًا لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل العمد، والسرقة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قضت محكمة جنايات قنا، بالاعدام شنقًا على عامل، بتهمة قتل مدرسة فلسفة وسرقتها في منطقة الشؤون في قنا.