نجم برشلونة يقترب من نيوكاسل يونايتد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أصبح الأقرب للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن كوتينيو قد يرحل إلى نيوكاسل يونايتد فور إستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مسئولي نيوكاسل الجدد بدأوا بالفعل المفاوضات مع عائلة كوتينيو حول إمكانية إنتقال النجم البرازيلي إلى نيوكاسل في الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سعر كوتينيو يبلغ حوالي 70 مليون يورو على الرغم من أن النادي الكتالوني تعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 145 مليون يورو من ليفربول.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن كلا من توتنهام وتشيلسي انسحبا من صفقة التعاقد مع كوتينيو بسبب سعره وراتبه المرتفع للغاية والذي يبلغ 12 مليون سنويًا تقريبًا.



