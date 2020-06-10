القيادة المركزية الأمريكية: المملكة تسعي لتحقيق السلام باليمن

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينث ماكينزي، أن المملكة تسعي لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وانتقد ماكينزي، في تصريحات له اليوم، الممارسات الإيرانية في اليمن، مؤكدًا أنها تدعم مليشيات الحوثي من أجل مصالحها.

ويذكر أن قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إن مليشيات الحوثي تمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها من الشعب اليمني.





وأضاف خلال مشاركته، خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته السعودية، إن المليشيا الانقلابية تتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن





وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.





وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين، بلغت 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري".