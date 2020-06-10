أنغام تهنئ محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها بعقد قرانهما

حرصت المطربة أنغام علي تهنئة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمالها راندا رياض بعقد قرانهما , عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت أنغام صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ، ووجهت لهما تهنئة قائلة : مبروك ميرو مبروك لحبيبة قلبي وأختي راندا رياض ، وحبيبي المحترم محمد الشرنوبي ، ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي .



يشار أن الشرنوبي أعلن اليوم عقد قرانه علي راندا رياض بحضور الأسرتين في ظل الإحتفاظ بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا واقتصر الأمر علي كتب كتاب ، ومن المنتظر أن يقيم العروسين حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بعد إنتهاء الأزمة و سيتم أيضا بحضور عدد محدود و بمراسم هادئة وبحضور أهلهم و أصدقائهم المقربين .



يذكر أن آخر أعمال المطربة أنغام هو مشاركتها في حفل" أون لاين" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"،وقامت أنغام بغناء باقة من أفضل أغانيها والتي من أبرزها "عمرك معاك"، "حالة خاصة جدا" و"ياريتك فاهمني".