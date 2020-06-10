تعرّف على قائمة هدافي القناة بالقسم الثاني

خاض فريق القناة سبعه عشر مباراة، في الموسم الحالي ، بالقسم الثاني، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، بفارق 10 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.



وسجل لاعبي القناة 14 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي الفريق الساحلي، حيث تمكن 8 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :



1- شريف أشرف 5 أهداف منهم "هدفين" في مرمى كوكاكولا وهدف في جمهورية شبين والزرقا وضربة جزاء في سيراميكا .

2- على شوقى سجل 3 أهداف في الزرقا والنجوم والنصر.

3- أحمد مصطفى "لالا" هدف في المريخ

4- إسلام نبيل هدف من ضربة جزاء في الزرقا

5- حسام عبد الواحد هدف في النصر

6-محمد يسري هدف في كوكاكولا

7- علاء البدري هدف في المريخ

8- إسلام زيادة هدف في سيراميكا



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط