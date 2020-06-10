تعرّف على قائمة هدافي القناة بالقسم الثاني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
خاض فريق القناة سبعه عشر مباراة، في الموسم الحالي ، بالقسم الثاني، حيث يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، بفارق 10 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.

وسجل لاعبي القناة 14 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة 17، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي الفريق الساحلي، حيث تمكن 8 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

1- شريف أشرف 5 أهداف منهم "هدفين" في مرمى كوكاكولا وهدف في جمهورية شبين والزرقا وضربة جزاء في سيراميكا .
2- على شوقى سجل 3 أهداف في الزرقا والنجوم والنصر.
3- أحمد مصطفى "لالا" هدف في المريخ
4- إسلام نبيل هدف من ضربة جزاء في الزرقا
5- حسام عبد الواحد هدف في النصر
6-محمد يسري هدف في كوكاكولا
7- علاء البدري هدف في المريخ
8- إسلام زيادة هدف في سيراميكا

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

أخبار تهمك

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية

منذ 38 دقيقة

مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

منذ أقل من ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم