أغنية "معقول" لفضل شاكر تقترب من المليون مشاهدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:37 م
فضل شاكر
فضل شاكر
رشا عادل
أقتربت أغنية "معقول" للفنان اللبناني فضل شاكر، من تحقيق مليون مشاهدة، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بثلاث أيام.


أغنية "معقول" من كلمات وألحان مروان خوري، وفيديو أرت ورك محمد كشك، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية:"غيب عن عينى لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي أنا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني، وعايزني آنسى، إزاي يا عمري يا حتة مني، معقول هاتبعد يا ريت جاوبني الخوف قاتلني، لو سهل تنسى انا عمري ما نسى وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب بيقولي كله نصيب، اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال، بان كل اللي كان جواك، من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال".

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