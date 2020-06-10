البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه





تراجعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم قطاع السفر والترفيه التى هبطت بأكثر من 2 بالمائة.





ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع تراجع ملحوظ للأسهم الأمريكية، حيث ينتظر المستثمرون إعلان المركزي الأمريكي توقعاته بشأن أداء أكبر اقتصاد حول العالم.





ومن المقرر أن يختتم اليوم اجتماع البنك المركزي الأمريكي والذي يستمر لمدة يومين، بإصدار بيان السياسة النقدية والملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية.





وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت في بداية التعاملات مع الفتح التدريجي للاقتصاد حيث يخطط الاتحاد الأوروبي لتخفيف عمليات حظر السفر إلى غالبية دول الكتلة بشكل تدريجي وجزئي، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.





وبالنسبة للبيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، تراجع الإنتاج الصناعي في فرنسا بشكل حاد خلال شهر أبريل/نيسان الماضي متجاوزاً توقعات المحللين.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 368.1 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 6329.1 نقطة.





و شهد المؤشر الألماني "داكس" انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 12530.1 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 5053.4 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 1.1352 دولار.