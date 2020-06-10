بإطلالة ساحرة.. رزان المغربي تطل على متابعيها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:36 م
رزان المغربي
رزان المغربي
فايقة محمد عادل
دائما ما تحرص الفنانة اللبنانية رزان المغربي التفاعل والتواصل مع جمهورها ومحبيها ، بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت رزان منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت رزان بالصورة بإطلالة كاجول ، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون جينز ، واعتمدت علي تصريحة الشعر المنسدل ، ووضعت ميكب هاديء وجذاب متناسب مع إطلالتها .

وعلقت رزان علي هذه الصورة قائلة : لأن الحياة قصيرة جدا لتحصل علي شعر ممل ، صيف 2020 تحول الشعر من قبل الموهوب ، وسرعان مع تفاعل الكثير معها وانهالت العليقات " يا جمالو ، قمر يا عمري " وغيرها من التعليقات .


يشار أن رزان شاركت في تقديم برنامج "اغلب السقا" والذي تخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وتعد أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل رسائل عام 2019 ، والتي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا .

أخبار تهمك

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 17 ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم