بإطلالة ساحرة.. رزان المغربي تطل على متابعيها

دائما ما تحرص الفنانة اللبنانية رزان المغربي التفاعل والتواصل مع جمهورها ومحبيها ، بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت رزان منذ قليل صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهرت رزان بالصورة بإطلالة كاجول ، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون جينز ، واعتمدت علي تصريحة الشعر المنسدل ، ووضعت ميكب هاديء وجذاب متناسب مع إطلالتها .



وعلقت رزان علي هذه الصورة قائلة : لأن الحياة قصيرة جدا لتحصل علي شعر ممل ، صيف 2020 تحول الشعر من قبل الموهوب ، وسرعان مع تفاعل الكثير معها وانهالت العليقات " يا جمالو ، قمر يا عمري " وغيرها من التعليقات .





يشار أن رزان شاركت في تقديم برنامج "اغلب السقا" والذي تخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.



وتعد أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل رسائل عام 2019 ، والتي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا .