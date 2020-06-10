حصر مشاكل المرافق الخدمية بكفرالشيخ تمهيدًا لحلها وتطويرها

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، ومعالجة وبحث سبل إصلاح وإنهاء المشروعات المتعثرة بالجهاز التنفيذي بكافة مراكز ومدن المحافظة.



أكد محافظ كفرالشيخ، علي حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، والري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس حمدي زيتون، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الوكيل، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني، ومحمد مبارك، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة.



ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، وكذا تطبيق التباعد بين المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتًا بكل الأسواق (الموسمية - الأسبوعية - الماشية -اليومية ) بدائرة المحافظة، فضلًا عن رفع الاشغالات بالطرق والشوارع، للحفاظ على المظهر الحضاري لكل مراكز ومدن المحافظة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.



وتجاوزت مصر الـ 1300حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في 14 فبراير الماضي وحتى الآن، بعدما سجلت اليوم الثلاثاء 35 حالة ليصبح اجمالي حالات الوفاه 1306 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.