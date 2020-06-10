محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: لن أسمح بأي تقصير



كما كلفهم بالمتابعة اللحظية لأعمال تطوير المناطق العشوائية التي تم الإعلان عن تطويرها والمتواجدة في احيائهم وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، اليوم، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح حمدي تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء أحياء الإسكندرية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال أولى اجتماعاته بالقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك. مؤكدا على ضرورة شعور المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم وحل مشاكلهم.ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع. مشددا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي.وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي، بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائعين.وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية بالشوارع والميادين، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة إستعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار القادم.