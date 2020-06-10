مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:00 م
بيراميدز
بيراميدز
حسام مجدي

يرغب نادي الزمالك في الحصول على خدمات واحد نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ويسعي الزمالك لضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم القادم، وخاصة بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

ودخل مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات جديدة مع اللاعب بعد أن تفاوض معه النادي من قبل ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ.

وتواصل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مع وكيل أعمال رجب بكار في الساعات القليلة الماضة لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الأبيض.

وأكد نادي بيراميدز أنه لا يمانع في رحيل رجب بكار في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط أن يصل عرض مناسب لضمه وأن يتم التفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.

واشترط نادي بيراميدز أن يحصل على قيمة بيع رجب بكار لأي نادي نقود فقط وليس عن طريق إدراجه في أي صفقة تبادلية لأن النادي يريد الاستفادة منه ماديا.

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