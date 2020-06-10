الرائد السعودي يخطط للتخلص من بيريز

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
وكالات


أكدت تقارير صحفية سعودية، أن الكولومبي ماركو بيريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي أصبح خارج من حسابات النادي.

 

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة الرائد تسعى للتخلص من بيريز مخالصة مالية باتفاق الطرفين، أو إعارته لأحد الأندية.

 

وكانت إدارة الرائد تعاقدت مع بيريز من نادي ديبورتيس توليما الكولومبي في صيف 2019 بعقد لمدة ثلاثة أعوام، حيث يتبقى في عقده موسمان.

 

وفي المقابل، بدأت إدارة الرائد بالاتفاق مع البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الفريق فتح ملفات مهاجمين، للتعاقد مع أحدهم ليكون بديلا للكولومبي بيريز.

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