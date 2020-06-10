شاهد.. أول تعليق من الشرنوبي بشأن عقد قرانه على راندا رياض

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:17 م
الشرنوبي
الشرنوبي
فايقة محمد عادل
أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي عقد قرانه منذ قليل ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام "

ونشر الشرنوبي مجموعة صور من حفل عقد قرانه ، وعلق قائلا : الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، تم عقد قراني علي زوجتي وحبيبتي راندا رياض ، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايما .

وتابع : بعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا أننا معرفناش نأخد الخطوة دي وأنت معانا بسبب ظروف كورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظا عليكم أولا وعلينا ، اقتصر علي فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت . وأضاف إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا .

وقد تم عقد قران الفنان محمد الشرنوبى منذ قليل، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

واقتصر الأمر علي كتب الكتاب فقط ، ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء تلك الأزمة الحالية .

ويشارك الشرنوبي في مسلسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، والذي يعرض حاليا علي المنصات الأكترونية ،VIP ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تأجيله .

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