وفاء الكيلاني تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

خضعت الإعلامية وفاء الكيلاني، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير مكشوف الصدر باللون الأسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت الإطلالة بأسورة وحلق باللون الفضي".









وشاركت وفاء، جمهورها بصورة جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الإعلامية المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اجمل مذيعه مصريه وارقاهم" وأضاف آخر"اشتقنالك وفاء لا عاد تطولي الغيبة الله يحميكِ يا قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كنة الشام الجميله".

