عمرو جادالله ينضم الي أسرة فيلم " برود أعصاب"



انضم الفنان والإعلامي الشاب عمرو جاد الله، لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين ومن المقرر أن يتم تصوير أولي مشاهده في الفيلم بعد الانتهاء من أزمة كورونا وسيتم عرض الفيلم في موسم نصف العام الجديد ٢٠٢١ .



وأكد "جادالله" بأنه يقدم دور رئيسي ومحوري في الفيلم هو موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره وأكد أن العمل سيكون بمثابة المفأجاة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.





وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولي له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الإعلام واليوتيوب ،و بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان، والنجمة غادة عادل .





بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامى من خلال تقديمة برنامج "عربية الانفلونسر" الذي يستضيف فيه نجوم السينما و السوشيال ميديا و لاعبي كدة القدم و الذي حققَّ نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام و اليوتيوب و حصد ملايين المشاهدات.





