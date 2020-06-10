عودة نيمار إلى برشلونة مهددة بالفشل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:30 م
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الدولي إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أصبح مستحيلاً ومهددا بالفشل.

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية بأن نيمار مازال يرغب في العودة إلى برشلونة ولكنه سيكون من المستحيل حدوث ذلك في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لن يتفاوض على رحيل النجم البرازيلي كما أن النادي الفرنسي غير مهتم بإبرام صفقات تبادلية مع برشلونة، حيث ترى إدارة النادي الفرنسي أن عثمان ديمبيلي ليس بقيمة نيمار.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يركز على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان وبالتالي لا يمتلك النادي الكتالوني أي فرصة لضم نيمار في الصيف المقبل.

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