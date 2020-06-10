بفستان كاروهات.. رولا سعد تخطف قلوب محبيها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:27 م
رولا سعد
رولا سعد
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة اللبنانية رولا سعد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت رولا منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت رولا بالصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلا ، ووضعت ميكب هاديء متناسب مع إطلالتها .

وعلقت رولا علي الصورة قائلة : أنظر للحياة من منظور مختلف ن ستشاهد أشياء لم تشاهدها من قبل .

يشار أن رولا سعد طرحت ، مؤخرًا، أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون خلال أسبوعين، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.
بفستان كاروهات.. رولا سعد تخطف قلوب محبيها
بفستان كاروهات.. رولا سعد تخطف قلوب محبيها

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

مكالمة مرتضى منصور تُقرب نجم بيراميدز من الزمالك

منذ أقل من ساعة

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يومين

الصين تتخذ قرارات جديدة صارمة في ظل أزمة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ يوم

الأسبوع الأخير من رمضان.. أستاذ مناعة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:33 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

09:25 ص

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

02:42 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم