بفستان كاروهات.. رولا سعد تخطف قلوب محبيها

تحرص الفنانة اللبنانية رولا سعد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت رولا منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت رولا بالصورة مرتدية فستان قصير باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلا ، ووضعت ميكب هاديء متناسب مع إطلالتها .



وعلقت رولا علي الصورة قائلة : أنظر للحياة من منظور مختلف ن ستشاهد أشياء لم تشاهدها من قبل .



يشار أن رولا سعد طرحت ، مؤخرًا، أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون خلال أسبوعين، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.