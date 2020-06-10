تطوير منظومة الأمن والحراسة بمصيف بلطيم في كفرالشيخ

ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، خطة تطوير بوابات مصيف بلطيم، والعرض المقدم من شركة كوين سيرفس، للارتقاء بمنظومة الامن والحراسة لمصيف بلطيم.



أشار محافظ كفرالشيخ، إلي تركيب البوابات الإلكترونية في بداية يوليو القادم، علي ان يتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلًا عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء.



وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تحديد وتنظيم النقل الداخلي بالمدينة، علي أن يكون بالطفطف أو اتوبيس مكشوف، وكذا إصدار تراخيص داخلية لتوكتوك ذات لون محدد ويتم تسعيره، علي ان يقتصر التنقل به داخل المدينة فقط.



جاء ذلك بحضور اللواء رضا خورشيد، مدير عام قطاع الاسكندرية، والعميد أحمد خربوش، قطاع الأمن والحراسة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



وتجاوزت مصر الـ 1300حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشاره في 14 فبراير الماضي وحتى الآن، بعدما سجلت اليوم الثلاثاء 35 حالة ليصبح اجمالي حالات الوفاه 1306 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.