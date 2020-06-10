عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:15 م
الشرنوبي
الشرنوبي
فايقة محمد عادل
تم عقد قران الفنان محمد الشرنوبى منذ قليل، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

واقتصر الأمر علي كتب الكتاب فقط ، ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء تلك الأزمة الحالية .

يشار أن الشرنوبي قد تم منعه سابقا من إقامة الحفلات والغناء بسبب الخلاف بينه وبين سارة الطباخ ، ولكنه قد حصل علي حكم ببطلان وقفه عن الغناء.

ويشارك الشرنوبي في مسلسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، والذي يعرض حاليا علي المنصات الأكترونية ،VIP ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تأجيله .
عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية
عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية
عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية
عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية
عقد قران محمد الشرنوبي على راندا رياض وسط الأجراءات الاحترازية

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