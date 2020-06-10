تخصيص 8 عيادات "تطمن" بالجوف لفحص علامات كورونا
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:02 م
الفجر السعودي
أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف، تخصيص 8 عيادات "تطمن" في قطاعاتها للعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع؛ لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا المستجد كوفيد-19، كارتفاع درجة الحرارة الذي يرافقه ضيق في التنفس أو سعال؛ حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.
وبينت صحة الجوف أن مواقع العيادات بمدينة سكاكا في مركز صحي السوق والمطر ومركز صحي الزهور، وبمحافظة القريات في مركز صحي الحميدية ومركز صحي الرفاع ومركز صحي العيساوية ومركز صحي سكن الحديثة ومستشفى الحديثة العام، وبمحافظة دومة الجندل مركز صحي الصفاة، وفي محافظة طبرجل بمركز صحي حدرج والدعيجاء.
وأبانت الصحة أنه يمكن معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد"، وتتم عبر الخطوات التالية: "الدخول على تطبيق موعد/اختيار حجز موعد/الضغط على المركز الصحي/من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت/اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة/ ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".
وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 3717 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصل مجموع الإصابات إلى 112288 فيما تم تسجيل 1615 حالة تعافي جديدة و36 حالة وفاة، وبذلك يصل اجمالي حالات التعافي الى 77954 ومجموع الوفيات 819 حالة، وبلغ مجموع الحالات النشطة 33515 منها 1693 حالة حرجة.
وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض1317 جدة460 الهفوف194 الدمام189 القطيف157 مكة المكرمة140 المدينة المنورة 127 الطائف127 الخبر103 الدرعية63 المزاحمية55 الظهران52 ابها50 المبرز47 حائل42 الجبيل41 وادي الدواسر34 العيون33 صفوى33 بريدة31 الخرج28 ينبع24 حوطة بني تميم23 راس تنورة21 بيش21 جازان20 نجران17 تبوك17 خميس مشيط16 وادي بن هشبل16 احد رفيدة15 السليل11 الجفر10 صبيا10 حفر الباطن8 الرس6 ثادق6 محايل عسير5 الزلفي5 رويضة العرض5 شقراء5 الحرجة4 العيدابي4 الدائر4 الليث4 المجمعة4 عنيزة3 القوز3 السحن3 قيا3 تنومة3 صامطة3 ضرماء3 حريملاء3 المخواة2 رياض الخبراء2 سراة عبيدة2 سبت العلاية2 النعيرية2 ابوعريش2 الدرب2 فرسان2 شرورة2 القويعية2 تمير2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من العقيق والقرى والعلا والبدائع والبكيرية وعيون الجواء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والقريع والخرمة وظلم ورنية والنماص وظهران الجنوب وبيشة وسلوى وبقعاء والريث واحد المسارحة ورابغ والكامل وحبونا وعرعر وعفيف والارطاوية والدلم والحريق.
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