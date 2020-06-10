بشرى سارة للأهلي بشأن ضم نجم إفريقيا





تلقى النادي الأهلي بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم القارة الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف القادم من أجل تدعيم مركز الهجوم الأحمر.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام نادي أنجيه الفرنسي بضم موليكا في الصيف وسيقطع الطريق على الأهلي في الصفقة بعد أن أكد اللاعب أن هدفه الأول هو الاحتراف في أوروبا.





ونفى سباستيان لارسيه المدير الرياضي لنادي أنجيه كل الأنباء المنتشرة حول اهتمام النادي بضم موليكا في الصيف القادم.





وأكد لارسيه في تصريحات للصحافة الفرنسية أن جاكسون موليكا ليس ضمن اهتمامات نادي أنجيه في الصيف نهائيا ولا ينوي النادي ضمه.





ويتفاوض النادي الأهلي حاليا مع إدارة نادي مازيمبي لمحاولة إقناعهم ببيع موليكا في نهاية الموسم الجاري بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب.



