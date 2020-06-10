هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد نجلتها 9

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:35 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
رشا عادل
احتلفت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلاد نجلتها 9 من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت سيرين، على الصور قائلة:"صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير تاليا رحمه".




يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية ذات 10 حلقات، وتدور أحداثة حول الشهرة، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة المصرية بوسي، وعرض المسلسل على منصة "ِشاهد نت".

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