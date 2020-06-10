الأردن تغلق 10 منشآت سياحية وتنذر 31 لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

قالت وزارة السياحة والأثار الأردنية، إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الاخرى، أغلقت منذ الأمس وحتى اليوم، عشر منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وأنذرت 31 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة، وذلك بعد جولات ميدانية شملت 55 منشأة .





وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ان لجان الكشف على المنشآت السياحية، كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال اليومين الماضيين، حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط والمحاذير التي وضعتها الوزارة، وشملت الجولات مناطق الصويفية، ام اذينة، عبدون، شارع المدنية المنورة، اللويبدة، وجبل الحسين.





وبينت الوزارة أن فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من لجنتين تضم كل واحدة في عضويتها ممثلين عن وزارات السياحة والاثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وامانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق، والشرطة السياحية.





وأشارت إلى أن الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش، تمثلت بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة لتقديم خدمة الأرجيلة، وفي اماكن تحضير الطعام في بعض المنشآت، وعدم التقييد بوجود اجهزة لقياس الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم الالتزام بمعايير التعقيم والنظافة والتباعد الجسدي والاجتماعي، وممارسة اعمال النوادي الليلية في بعض المنشآت. واكدت وزارة السياحة ان فرق التفتيش والرقابة على التدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة من الوزارة والجهات الاخرى ستواصل جولاتها الميدانية على المنشآت السياحية، للتأكد من التزامها بالتعليمات التي حددتها في الدليل الارشادي الذي جرى تعميمه الاسبوع الماضي، حيث سيجري وضع لاصق خاص على كل منشأة مطبقة للإجراءات وتلتزم بالدليل. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت السياحية إلى الالتزام التام والتقيد بالدليل الارشادي حفاظا على سلامة منشآتهم والعاملين فيها وزبائنهم، والتعاون قدر الامكان في نشر الوعي بأهمية الالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا.