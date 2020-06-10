موجه حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:03 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن طقس 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

وأوضحت الهيئة، أن السواحل الشمالية سوف تشهد طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وأشارت الهيئة، الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة حالة البحرين المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية غربية، بينما يكون حالة البحر الأحمر مضطرب، وارتفاع الموج من مترين الي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية، غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن البلاد تشهد يوم الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:
تبلغ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 26، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 32 والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 31 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:
وسجلت درجات الحرارة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى.29

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