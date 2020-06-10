تعرف على موقف الأهلي من رواتب فتحي وعاشور المتبقية لنهاية الموسم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:01 م
عاشور
عاشور
الفجر الرياضي
تواصل النادي الأهلي صرف المرتب الشهري الخاص بالثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي رغم الاستغناء عن الأول ورحيل الثاني إلى نادي بيراميدز.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بكافة مستحقاته هذا الثنائي تقديرا لدورهم وتاريخهم مع الفريق، منحيا اي خلافات في وجهات النظر بين الطرفين جانبا ، والتأكيد على أن ادارة النادي تحافظ على حقوق لاعبيها.

يذكر أن أحمد فتحي أعلن رحيله الى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجديد وعدم تجديد تعاقده مع الأهلي بسبب المقابل المادي، بينما رفض عاشور الاعتزال وقرر الاستمرار في الملاعب .



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