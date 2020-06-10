تعرف على موقف الأهلي من رواتب فتحي وعاشور المتبقية لنهاية الموسم

تواصل النادي الأهلي صرف المرتب الشهري الخاص بالثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي رغم الاستغناء عن الأول ورحيل الثاني إلى نادي بيراميدز.

تواصل النادي الأهلي صرف المرتب الشهري الخاص بالثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي رغم الاستغناء عن الأول ورحيل الثاني إلى نادي بيراميدز.