رئيس رابطة الليجا يكشف حقيقة شائعة عدم استكمال الدوري الإسباني

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي تتردد بشان عدم استكمال مسابقة «الليجا».

وقال تيباس في فاعلية مع عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في وسط العاصمة لدعم المتاجر والفنادق المتضررة من أزمة فيروس كورونا «هذا السيناريو لا نريده ولم يتم اقتراحه علينا.، وفي حال حدوث ذلك، سنتخذ القرارات في حينها».

واعتبر أن اتخاذ قرار بشأن الفريق الذي يجب أن يتوج باللقب والفرق المتأهلة إلى البطولات الأوروبية والفرق الهابطة يعني «الدخول في جدل عقيم بين الأندية» التي يجب أن تركز الآن على المنافسة «وعدم إهدار الوقت».

واعتبر أن عودة منافسات الليجا بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا تعد «الخطوة الأهم» ولكن كرة القدم لا زال أمامها مهمة «تحقيق الهدف وهو اختتام المسابقات».

وقال «لن أنام حتى يتم اختتام المسابقات، اليوم خطوة، هي الأهم منذ مشكلة كوفيد 19 ولكن لازال الهدف هو اختتام المسابقات».

ومن المنتظر أن تستؤنف مباريات الليجا الخميس بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا، وستكون مباراة إشبيلية وريال بيتيس هي الأولى بعد عودة النشاط لاستكمال 11 جولة متبقية في المسابقة.