بهذه الكلمات.. عبير صبري تعبر عن أشتياقها لزوجها

عبرت الفنانة عبير صبري، عن اشتياقها لزوجها من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد حجزه في لبنان بسبب أغلاق الطيران في الدول.







وعلقت عبير، على الصورة قائلة:"وحشتني ادعوا الطيران يرجع تاني وربنا يخلي لكل واحد فيكم عيلته واحبابه".







ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يرجعهولك بالسلامه قولى أمين" وأضاف آخر"ربنا يخليكم لبعض ويجمعكم علي خير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات".







يذكر أن عبير صبري، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وقام ببطولته الفنانة يسرا.